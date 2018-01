Ile Maurice: Rivière-des-Anguilles - Les activités communautaires repartent du bon pied en février

L'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) n'est pas prête à le lâcher. Plus »

Pendant les vacances scolaires, le centre organisera des journées récréatives comprenant des débats, des quiz et des sorties éducatives. De nombreux jeunes se retrouvent aussi les après-midi pour des tournois de tennis de table, de dominos et de pétanque.

Le club du village compte aussi beaucoup sur le soutien du Community Development Officer (CDO), du Senior Community Development Officer (SCDO) et du Principal Development Officer (PDO). Toutefois l'Association pour le développement communautaire (CDA) est dirigée par un comité de 18 membres choisis par le gouvernement en place. Les membres de la CDA s'occupent plus a rechercher des dons et des sponsors, c'est-à-dire que tout passe par la CDA avant d'être mis en action.

La Community Support Officer, Aartee Ramsaha, et Rajnath Khettur, qui l'assiste, veillent au bon déroulement des activités du centre. Tous deux se donnent au maximum et font de leur mieux pour que tous les habitants soient traités avec même égars. Chaque jour est consacré à une nouvelle activité.

Des activités pour tout âge y sont proposées et le centre accueille aussi les réunions de comités de la région ainsi que celles d'organisations non gouvernementales. Certains cours au sein des ateliers sont sanctionés à la fin par un certificat émis par le ministère de l'Egalité du genre.

Entre classes de couture et de cuisine, sorties, tournois de pétanque et voyages, entre autres, le centre ne manque pas de vitalité.

