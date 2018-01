Ile Maurice: Mahen Jhugroo - «Je sympathise avec les familles qui font face aux intempéries»

L'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) n'est pas prête à le lâcher. Plus »

Il a compati au sort de tous ceux qui sont affectés par les grosses averses qui s'abattent sur le pays depuis plusieurs jours. «Je sympathise avec toutes ces familles. Mais je demande à la population de changer leur mentalité et de ne plus jeter leurs déchets de gauche à droite.»

«Nou bisin sanz nou mentalité et aret zet saleté partout.» Déclaration de Mahen Jhugroo, ministre du Logement et terres, ce jeudi 11 janvier. Ce dernier s'est adressé à la presse ce jeudi 11 janvier à Port-Louis, lors d'une cérémonie de remise de chèques aux bénéficiaires de la subvention de l'État pour couler la dalle de leur maison.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.