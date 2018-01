Angola: Création d'une commission multisectorielle pour l'investissement privé

Luanda, — Une commission multisectorielle chargée de joindre et intégrer différents services de l'Etat dans toutes les phases de la procédure d'investissement privé, a été créée mercredi par le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço.

Un communiqué de presse de la maison civile du Président de la République souligne que ce décret vise à analyser, simplifier et accélérer la promotion et la captation d'investissement dans le cadre de la politique d'investissement privé.

"Simplifier et accélérer la promotion et la captation d'investissement devra être fait à travers la structuration d'un modèle de fonctionnement du gouvernement capable de répondre aux demandes des potentiels investisseurs pour développer l'économie nationale et créer plus d'emplois », souligne la note.

Le Chef de l'Etat oriente dans ce décret que la commission étudie et propose un régime des émoluments plus attractifs et moins onéreux à l'investisseur.

La commission multisectorielle créée par le numéro un angolais a 30 jours pour définir l'organisme chargé de promouvoir de jonction et l'intégration des services de l'Etat nécessaires pour rendre effective l'intention de l'investissement.