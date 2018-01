Il s'agit notamment d'apporter des clarifications et des distinctions à la loi afin d'en simplifier l'application et d'améliorer la sécurité juridique dans le domaine du Transport Intérieur.

Selon le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 10 janvier 2018, l'autorité veillera aussi à l'effectivité de la multi modalité des transports et de la fluidité entre les transports par bus, par voie lagunaire et par rail.

Le désordre constaté dans le secteur des transports à Abidjan prendra très certainement fin. Et pour cause, le gouvernement a décidé de la création d'une Autorité organisatrice du transport dans la ville qui aura pour mission de « réglementer » le fonctionnement des gares.

