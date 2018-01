Burkina Faso: Culture - Le syndicat prend l'opinion à témoin

Au cours de cette conférence de presse, il est ressorti que les directeurs provinciaux et directions régionales de la culture ne disposent respectivement que de 500 milles et de 2 millions comme budget toute chose qui ne permet pas de faire une promotion de la culture. Ce dernier dit se réserver le droit de continuer la grève si rien n'est fait pour satisfaire le reste de sa plateforme.

D'après lui le blocage se situe au niveau du ministère de l'économie, des finances et du développement (MINEFID) qui traîne les pas. « Nous voulons ici attirer l'attention du MINEFID afin qu'il liquide ce dossier le plus tôt possible afin d'éviter des amalgames dans le future», insiste Mohamed Lamine Ouédraogo.

Pour le secrétaire général du SYNATRACT Mohamed Lamine Ouédraogo la conférence de presse vise donc à prendre l'opinion nationale et internationale à témoin de l'injustice que subissent les travailleurs de la culture des arts et du tourisme dans la « périlleuse mission du service public».

Depuis le 07 juin 2017 le syndicat national des travailleurs de la culture et du tourisme (SYNATRACT) a organisé une série d'arrêt de travail pour la satisfaction de sa plateforme revendicative composé de 10 points. A ce jour deux points à savoir l'octroi d'une indemnité du code vestimentaire et la mise en place d'un font de motivation des agents ne sont toujours pas satisfaits.

