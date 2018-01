Cote d'Ivoire: Alassane Ouattara - "J'attends du gouvernement beaucoup de diligence et de célérité"

Au regard de son expérience, de ses qualités professionnelles et personnelles, je suis convaincu que le Ministre Jean-Claude Brou saura s'acquitter, avec succès, de ses nouvelles charges et faire honneur à la Côte d'Ivoire.

Le renforcement des Institutions pour la paix et la bonne gouvernance ; la transformation structurelle de notre économie ; - l'amélioration des conditions de vie de nos populations ; la promotion de la Jeunesse et de la Femme.

Nous avons ainsi procédé à la mise en œuvre des réformes institutionnelles prévues par la Constitution de la IIIe République. En outre, nous avons poursuivi et intensifié nos actions pour consolider la paix dans notre pays et améliorer les conditions de vie de nos compatriotes.

Je voudrais à mon tour adresser à Monsieur le Vice-président, à vousmême, Monsieur le premier Ministre, ainsi qu'à Mesdames et Messieurs les Ministres, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de paix et de prospérité pour l'année 2018. Ces voeux s'étendent à vos familles respectives et à tous vos collaborateurs.

Je voudrais vous remercier, très sincèrement, pour les voeux que vous venez de formuler, en votre nom personnel et au nom des membres du gouvernement, à mon endroit, à celui de la première dame et de ma famille.

