Tunisie: Saisir la chance d'aller au Mondial...

Ben Amor se rétablit

Après des exercices en solitaire à la salle de musculation, Ben Amor est passé à une autre étape : les courses et les tours de piste en compagnie du préparateur physique. Il se rétablit lentement de sa blessure et devrait réintégrer le groupe à partir d'aujourd'hui. Presque tout le groupe se trouve en bon état et continue le travail chargé qui a aussi touché quelques aspects tactiques (relance de la balle, placement du bloc défensif).

Les joueurs internationaux ont profité de leur présence à Doha pour effectuer des tests d'aptitude athlétique au centre spécialisé «Aspire». Des tests approfondis utilisant la technologie développée dans ce centre pour évaluer l'endurance, l'explosivité et la puissance des joueurs.

Regarder plus loin

Ce stage à Doha, contesté par plusieurs observateurs, constitue la première étape d'un long travail physique et tactique pour réussir notre participation au Mondial. Au-delà du stage du Qatar et du programme en question pour préparer le Mondial, l'équipe de Tunisie se trouve dans une phase sensible à l'approche du Mondial. C'est une sélection qui retrouve le Mondial douze ans après. Rater deux éditions de la Coupe du monde en 2010 et en 2014 a eu de mauvaises conséquences sur le football tunisien et sur l'équilibre financier de la FTF.

Même si cette qualification reste un peu étriquée, surtout le match contre la Libye, le fait de se qualifier reste encore quelque chose de très bon à prendre. La cagnotte juteuse offerte par la Fifa (plus de 27 millions de dinars) reste, à notre avis, l'élément capital pour la FTF qui, avec ce montant fou, peut investir en sélection, mais aussi dans le football.

Ce stage du Qatar ne doit pas constituer une source de polémiques. Le temps est de resserrer les rangs et de se mobiliser pour réussir le Mondial. La question centrale qui se pose : ce groupe, compte tenu de ses atouts et ses faiblesses, est-il en mesure de gagner au moins un match et nous faire oublier les petites apparitions en France, Japon-Corée du Sud et Allemagne ?

Le profil de l'équipe de Tunisie peut être dressé comme suit : c'est une équipe, qui se base sur les joueurs locaux, essentiellement les joueurs de l'EST et de l'ESS, qui a changé de stratégie de jeu par rapport à Kasperczak (du 4-2-3-1 au 4-3-3), qui privilégie le bloc défensif compact et la transition qui mène vers Khenissi et qui ne change pas d'équipe-type plus ou moins.

Individuellement, nos joueurs sont loin des Belges et des Anglais, mais cela peut être compensé par la présence athlétique, les prouesses de Msakni, le créateur de base, après avoir «marginalisé» Sliti et Khazri. Retrouver le Mondial est une bonne nouvelle, mais y aller sans griffes et tomber dans le piège du trac ou de l'autosuffisance enlèvera tout le mérite et la joie d'avoir retrouvé la compétition suprême. Une bonne participation au Mondial va marquer à jamais le football tunisien : elle aura un lourd effet d'entraînement sportif et extra sportif même.