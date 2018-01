Tunisie: La Cour fédérale du Canada reconduit le blocage

«Belhassen Trabelsi a disparu dans la nature avant d'être expulsé du Canada et demeure introuvable depuis. Sa femme et ses enfants, de leur côté, ont été accueillis comme réfugiés», rappelle le journal électronique.

Selon la même source, « la Tunisie a affirmé que les liens familiaux entre ceux-ci et l'ancien président Zine El Abidine Ben Ali n'ont pas été rompus, et que les membres de la famille ont injustement profité de leur relation avec l'ancien dictateur Ben Ali».

La femme de Belhassan s'est adressée à la Cour fédérale du Canada pour retirer son nom et ceux de ses enfants de la liste « d'étrangers politiquement vulnérables et dont les biens sont bloqués, mais sa demande a été déboutée, selon le journal électronique canadien « La Presse.CA» dans son édition du 8 janvier 2018.

