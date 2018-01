Pour conclure, il a affirmé que l'Etat n'a pas tout payé, contrairement à ce qui a été annoncé. Et qu'il doit à ces travailleurs en termes de droits et indemnités. Pour le cas des autres compressés, Yacouba Katilé souhaite que les parties prenantes se retrouvent autour d'une table pour en discuter.

En outre, il a tenu à préciser que l'UNTM n'a pas participé à la gestion de cette somme d'argent. Et d'ajouter que cette affaire concerne l'Etat et les travailleurs de l'HUICOMA à travers une commission.

C'est le point de vue exprimé par le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali-UNTM, Yacouba Katilé qui a co-animé hier à la bourse du travail un point de presse sur l'accord conclu entre les autorités et la centrale syndicale de l'UNTM en 2014. Un accord qui a porté entre autres sur les anciens travailleurs de l'HUICOMA, de la SMECMA et Hôtel Azalai de Tombouctou.

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.