Tunisie: Concurrence déloyale des associations

Un nombre de participants à cette manifestation a évoqué plusieurs problèmatiques liées notamment au manque de ressources financières qui empêchent les artisans de développer leurs produits, outre les difficultés d'écoulement des produits et l'absence de circuits de distribution aux niveaux local et international.

Harbaoui a, par ailleurs, évoqué les problèmes auxquels fait face le groupement, notamment ceux relatifs à l'exploitation des artisans par les syndicats professionnels, à l'instar de l'Union des travailleurs tunisiens qui a créé un syndicat illégal des professionnels et des artisans, alors que ce genre de structures, en l'occurrence le groupement national de l'artisanat et des petits métiers, relève de la centrale patronale (Utica).

La foire, qui présente des produits d'artisans venus de plusieurs gouvernorats (Zaghouan, Le Kef, Sousse, Nabeul, Sfax, Béja et Gafsa), constitue une opportunité pour mieux faire connaître ces produits reflétant un patrimoine civilisationel et historique diversifié (créations fait main, céramique, mets populaires, produits agricoles... ).

La présidente du groupement national de l'artisanat et des petits métiers, Rym Harbaoui, a révélé que plusieurs associations non spécialisées dans le secteur de l'artisanat, à l'instar de l'association «Les amis des oiseaux», et des associations actives dans les domaines des droits de l'Homme et de l'enfance, organisent des foires artisanales pour gagner de l'argent, appelant à une intervention du gouvernement pour limiter ce phénomène.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.