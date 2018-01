Tunisie: Ennahdha pour un débat gouvernement-signataires du Document de Carthage

Dans un communiqué rendu public hier, à l'issue de la réunion de son bureau exécutif tenue mardi soir, Ennahdha a également appelé le gouvernement d'union nationale à ouvrir un débat national économique et social auquel prendront part les partis politiques, les organisations et les experts.

Pour le Mouvement Ennahdha, le gouvernement doit aussi garantir les besoins des citoyens en produits de consommation de base, renforcer le contrôle des prix et frapper fort les réseaux de spéculation et de contrebande.

Sur un autre plan, le parti a jugé indispensable de faire la différence entre la légitimité des mouvements sociaux et le droit des citoyens à manifester leur mécontentement face à certaines politiques ou décisions gouvernementales, d'une part, et les actes de violence, de vandalisme et de pillage, d'autre part.

Tout en saluant la position de l'Union générale tunisienne du travail (Ugtt) à ce sujet et qui a attiré l'attention sur la nécessité de distinguer entre les mouvements sociaux pacifiques et les actes de vandalisme et de pillage, Ennahdha a dénoncé les positions de certaines parties politiques qui tiennent des discours justifiant les actes de violence et de vandalisme.

«Les Tunisiens sont appelés à faire prévaloir l'intérêt national», a lancé le Mouvement dans le communiqué.