Tunisie: Ben Amor au Locomotiv Moscou, c'est presque fait

C'est quasi certain, le milieu international de l'Etoile est en passe d'endosser la casaque du Locomotiv Moscou dont les dirigeants semblent prêts à s'aligner sur les exigences financières de la partie sahélienne qui réclame 2.5 millions d'euros pour laisser partir son joyau et revoir ainsi à la hausse leur proposition initiale estimée à 2,2 millions d'euros.

Un accord final est prévu dans les prochaines heures.

Jmal de retour

Comme prévu,l'enfant du club et ex-sociétaire d'Al Arabi du Qatar, Ammar Jmal, a officialisé mardi soir son retour au bercail par un bail de 2 ans et demi après une entrevue avec le président de l'Etoile, Dr Ridha Charfeddine. Selon nos sources,l'accord a été conclu sur la base des avantages financiers perçus précédemment par le rugueux arrière central avant son départ pour le Qatar, et bien loin des 500 mille dinars réclamés par ce dernier d'après les informations colportées par certains organes de presse et sur les réseaux sociaux.

Neguez officiellement à Ezzamalek

C'est confirmé, le désormais latéral droit international de l'Etoile est devenu propriété d'Ezzamalek pour une période de 3 ans et demi après avoir trouvé un terrain d'entente avec le président de ce club Mortadha Mansour concernant ses désidératas financiers.

Vers le retour de Ben Aziza et Saïed

Les deux sociétaires de l'ASG et ex-Etoilés, Saddam Ben Aziza et Nidhal Saïed, sont en passe eux aussi de signer leur come-back à l'ESS. Des discussions officielles ont été entreprises entre les dirigeants des deux clubs sur la base d'une opération d'échange avec un autre défenseur central appartenant à l'Etoile et une somme d'argent. Affaire à suivre...

Imed Ben Younès réintègre le staff technique

Décidément, c'est l'ère des retours aux sources dans le camp étoilé. En effet, après Jmal et fort probablement Ben Aziza et Saïed, c'est au tour de Imed B. Younès de récupérer son poste au sein du staff technique de l'équipe, mais cette fois-ci avec pour mission de superviser les adversaires de l'Etoile sur le double plan local et continental.

Ajouté le : 11-01-2018