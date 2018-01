Maroc: Amine Bassi - Le Franco-Marocain dit non aux Lions de l'Atlas

Amine Bassi avait été lancé dans l'arène de manière un peu surprenante, la saison passée en Ligue 1, au soir de la 36ème journée à Marcel Picot alors que l'AS Nancy Lorraine, futur relégué, accueillait le champion monégasque. Les Nancéens avaient ainsi pu observer de près et pour la première fois le jeune Amine Bassi, alors très proche de l'équipe première et promis à un bel avenir.

Le milieu offensif de 20 ans a également brillé pour sa première sélection en équipe Espoirs du Maroc, en octobre, au point d'avoir même inscrit le but de la victoire (1-0). Mais désormais, la pépite Franco-Marocain ne veut plus poursuivre l'aventure avec les U23 marocain.

Selon estrepublicain.fr, a chaque match de l'ASNL, depuis plusieurs semaines, il y a plusieurs recruteurs dans les tribunes pour observer le talentueux Amine Bassi, auteur de cinq buts et six passes décisives toutes compétitions confondues depuis son entrée fracassante dans l'équipe pro, fin août.

