Sa nouvelle charge suscite donc l'espoir, car il saura consentir les meilleurs efforts dans l'affirmation et la consolidation de la religion, quand on sait qu'il en a les capacités et dispositions.

Il n'a pas terminé sans réitérer ses remerciements au Président Macky Sall et aux familles religieuses pour leur compassion et leur soutien affectif. Connu dans tous les foyers religieux du Sénégal, du fait de son attachement aux seules valeurs de l'Islam, Serigne Mountakha Mbacké est déjà considéré comme « le serviteur de l'Islam ».

Après avoir remercié les uns et les autres, Serigne Mountakha Mbacké a appelé les croyants à la fraternité en Dieu. Revenant encore sur la perte ressentie par la famille Mbacké, avec la disparition de Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké, le nouveau Khalife général des mourides a rendu hommage à celui qu'il a qualifié de « maitre, ami et guide ».

Les marques d'estime et de sympathie manifestées par Serigne Pape Malick Sy, porte-parole du Khalife général des Tidianes, et autres Ahmed Iyane Thiam, Serigne Mawdo Cissé de Pire ont constitué un réconfort pour le nouveau Khalife général des mourides mais aussi pour Serigne Moustapha Mbacké, le fils aîné de l'illustre disparu.

Pour sa première adresse en tant que Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké a pris l'engagement de jeter les bases d'une amitié en béton entre les foyers religieux du pays et de préserver le patrimoine spirituel et culturel de Cheikh Ahmadou Bamba.

