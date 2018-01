Tunisie: Il faut avoir les moyens de ses ambitions

Mondher Kbaïer, le nouveau venu ayant récemment pris la relève de Faouzi Benzarti, n'a pas dérogé à la règle. Et Kbaïer de brandir haut la main l'étendard du conquistador prêt à gagner sur tous fronts en mettant l'accent, bien évidemment sur la bataille africaine dont le titre tient toujours à cœur auprès de toute la famille espérantiste.

Mais sur ce point bien précis, il y a lieu de rappeler que l'Espérance, ou eu l'occurrence le doyen des clubs tunisiens, que nous chérissons et qui fêtera l'année prochaine son centenaire n'a remporté la couronne africaine des clubs champions que deux fois (1994 et 2011). Comparée à Al-Ahly (8), à Ezzamalek (5) ou au TPMazembe (5 fois), l'Espérance est bien loin de figurer parmi les «ogres» du continent noir. C'est une réalité qu'il ne faut jamais perdre de vue.

Il faut donc cesser de se leurrer. La coupe d'Afrique des clubs champions demande une stratégie et des moyens à la hauteur de la consécration la plus prestigieuse.

Retenir les meilleurs éléments

On a fait véhiculer ces derniers temps quelques informations (à vérifier) à propos du départ de certains éléments clés de la formation de base de l'EST. En effet, Taha Yassine Khénissi et Fakhreddine Ben Youssef seront en fin de contrat au mois de juin prochain. On ne citera que ces deux éléments comme exemple car la liste des partants potentiels pourrait être plus longues.

A ce propos, les responsables de l'EST, dont l'objectif primordial reste la couronne africaine, feront certainement tout ce qui est en leur pouvoir pour retenir leurs meilleurs joueurs et spécialement Taha Yassine Khénissi dont l'apport offensif constitue l'atout majeur de l'équipe «sang et or».

Mieux, il faudra verrouiller davantage les contrats avec les joueurs en prévoyant des clauses libératoires plus contraignantes afin de les retenir au maximum, voire prévoir des conditions liées aux objectifs du club avant toute opération de libération.

Chaque nouvelle recrue de gros calibre doit avoir une certaine obligation de résultat avant de prétendre à une expérience à l'étranger. L'Espérance doit cesser de servir de tremplin pour les joueurs qui aspirent à une carrière à l'étranger. Et la Champions League peut devenir la meilleure condition servant à retenir les meilleurs joueurs. C'est d'ailleurs une opération gagnant-gagnant dans la mesure où le club sera toujours au-devant de la scène continentale en retenant ses meilleurs éléments et ces derniers auront la meilleure cote une fois sur la plus haute marche du podium africain.

En plus de cela, les rangs du club de Bab Souika se doivent d'être renforcés par de nouvelles recrues bien ciblées et capables de faire la différence dans les grands moments. Cela nécessite le recours aux services d'agents patentés dans le domaine de la prospection et du dénichage des oiseaux rares. Il faut rompre avec les opérations hasardeuses.

Pour un championnat plus attrayant

Sur un autre plan, la compétition locale mérite que les responsables à la FTF et à la tutelle se penchent sérieusement sur ses problèmes afin d'en améliorer sensiblement le niveau. C'est qu'avec un championnat de niveau très bas, on ne peut pas se faire bien représenter à l'échelle africaine, même si on dispose d'un bon ambassadeur comme l'Espérance.

Il y a lieu de trouver d'autres formules innovantes dans la gestion des clubs en Tunisie dans le but de les sortir de leur marasme financier qui a fait qu'il n'y a plus de nivellement même auprès des postulants classiques pour les consécrations locales.

En revanche, l'Espérance et ses joueurs internationaux, qui sont au nombre de huit actuellement, pourraient bénéficier de l'impact positif des stages de bonne facture qui sont au programme de préparation de notre équipe nationale et même des matches officiels qui seront disputés lors de la phase finale de la Coupe du monde de cet été. Cela servira à les aguerrir au mieux.

Du coup, il faudrait mettre en place toute une stratégie de «circonstances», du côté du Parc «B», visant à tout exploiter et à tout mettre en œuvre pour que l'année 2019 soit celle de tous les succès pour le doyen des clubs tunisiens dont le centième anniversaire sera fêté en grande pompe.