Tunisie: «L'Etat est debout et résistera»

Hier après-midi, Youssef Chahed, chef du gouvernement, est allé à la rencontre des citoyens d'El Battane (relevant du gouvernorat de La Manouba) pour écouter leurs préoccupations, s'enquérir de leurs conditions de vie et s'informer des raisons qui les ont poussés à protester contre la hausse des prix.

Tout en stigmatisant les actes de violence et de pillage qui ont ciblé plusieurs biens publics et privés, il a notamment souligné : «Ces destructeurs sont à la solde des réseaux de la corruption, de la malversation et de la contrebande à l'encontre desquels le gouvernement a décidé de mener une guerre sans merci.

Malheureusement, les casseurs sont incités par certains politiciens irresponsables».

Et le chef du gouvernement d'ajouter : «L'Etat est toujours debout. Nous assurerons la protection de toutes nos institutions et entreprises grâce précisément à la mobilisation et à la veille de nos institutions militaire et sécuritaire qui ont fait montre, comme à l'accoutumée, d'un haut sens de patriotisme et d'un engagement indéfectible à défendre les intérêts supérieurs de la nation».

Le chef du gouvernement n'a pas manqué de préciser, dans une déclaration accordée à la radio Mosaïque, que «les réseaux de la contrebande impliqués dans les actes de violence et de pillage entretiennent des rapports avec certains politiciens, dont ceux du Front populaire. Il sera procédé à l'ouverture d'une enquête qui dévoilera l'identité des individus impliqués dans cette affaire.