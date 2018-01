Tunisie: Régression des semences sélectionnées

«Jusqu'à ce jour, on a collecté plus de 8 millions de quintaux de céréales, dont près de 6 millions de quintaux de blé dur», a-t-il ajouté.

Intervenant mardi, lors d'une conférence de presse, organisée par le ministère pour présenter les principaux résultats de la production agricole et de pêche en 2017 et les programmes à adopter durant l'année 2018, M. Taïeb a ajouté que le ministère mettra à la disposition des agriculteurs une quantité de 286.000 quintaux de semences sélectionnées, dont 236.000 q de semences subventionnées.

Environ 1.400 mille ha des terres agricoles ont été consacrés au cours de la saison 2017-2018 aux cultures céréalières, a annoncé le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taïeb, ajoutant qu'une superficie de 530.000 ha sera réservée à la culture du blé dur, 528.000 ha à l'orge et au tritical et 80.000 ha au blé tendre.

