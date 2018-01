Afrique: La Tunisie ouvrira face au Cameroun

Le vainqueur du groupe E est reversé dans le groupe G et le vainqueur du groupe F est reversé dans le groupe H. Les deuxièmes et troisièmes de groupes lors du deuxième tour sont placés par tirage au sort. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. Les équipes classées troisièmes s'affrontent en match de classement pour la cinquième place.

Le groupe F est composé des 4 premiers du groupe B et du groupe C.

La Tunisie qui figure dans la poule C ouvrira face au Cameroun le 12 septembre à 14h00 et affrontera ses quatre prochains adversaires comme suit :

Les quatre premières équipes passeront au second tour qui se jouera du 21 au 23 septembre et compte vingt-quatre matches avec quatre poules de quatre à Milan et Bologne en Italie, et Sofia, Varna en Bulgarie.

Le Mondial démarrera le dimanche 9 septembre. Au programme de la journée inaugurale deux rencontres : l'Italie-Japon à Rome (Poule A), et Bulgarie-Iran dans la ville bulgare de Varna (Poule D). Le reste des équipes entrera en lice le 12 septembre. Le premier tour s'étalera sur sept jours, se limite à soixante rencontres et prendra fin le 18.

