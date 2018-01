Tunisie: Quels programmes pour les collèges techniques ?

D'autant plus que la région de Sousse ne dispose actuellement que de 6 collèges ayant une capacité totale de 1.169 élèves dont 912 garçons et 257 filles. Cette nouvelle vision, a-t-il poursuivi, permettra une formation qui devrait aboutir dans l'avenir à la garantie de la pré-embauche des élèves dans les entreprises privées selon leurs besoins réels.

En outre, a-t-il ajouté, nous enregistrons chaque année dans toute la république, un décrochage massif de 40.000 élèves qui ont abandonné et quitté les bancs scolaires, et ce, de la 5e année primaire à la 9e année de l'enseignement de base. Ce qui représente un danger silencieux réel surtout qu'ils n'ont pas droit à l'accès --selon les textes juridiques actuels -- à la formation professionnelle.

Il a ajouté que contrairement aux collèges techniques -- relevant des deux commissariats régionaux de Sousse et Monastir -- qui connaissent une grande affluence pour l'inscription des élèves à ces établissements et que nous n'avons pas les moyens de les recruter tous, les autres régions de la république connaissent une aversion, voire une réticence des élèves pour s'inscrire aux collèges techniques .

Ceci nous amène, a-t-il poursuivi, à la nécessité d'entreprendre une révision courageuse et imminente des programmes d'enseignement technique en vue, d'une part, de les alléger et, d'autre part, de les orienter vers les spécialités demandées prioritaires.

Comme nous l'a indiqué Néjib Zbidi -- commissaire régional à l'éducation --, plusieurs objectifs sont visés au cours de cette journée d'études dont notamment : l'établissement d'une nouvelle conception du rôle des collèges techniques qui devrait garantir l'efficacité et la dynamisation de l'employabilité afin de répondre aux besoins réels du marché de l'emploi dans plusieurs secteurs vitaux socioéconomiques, l'accroissement du nombre de formateurs ainsi que de la rentabilité de ces collèges surtout dans les métiers de la bijouterie, la verrerie artistique, la poterie , la mosaïque , le cuir et chaussures ainsi que dans l'entretien des équipements scolaires et enfin l'instauration d'un système de formation par alternance « collège-- entreprise».

