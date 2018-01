Tunisie: Al-Tayar s'oppose et propose

Mais pour ajuster les prévisions et faire marche arrière sur les hausses de prix, le gouvernement devra se démêler pour mobiliser d'autres ressources. Là aussi, Al-Tayar, propose 11 solutions alternatives, parmi lesquelles la nécessité de resserrer l'étau autour des monopoles en contrôlant de manière plus efficace les circuits de distribution, le changement des billets de banque en circulation pour étouffer les contrebandiers, le recrutement de 1000 contrôleurs fiscaux qui permettraient de récupérer une partie des 4000 millions de dinars d'évasion fiscale, qui échappent chaque année à l'Etat. Le parti recommande également au gouvernement de mettre en place un impôt sur la fortune de 0,5% et de céder les participations non stratégiques de l'Etat dans certaines banques.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.