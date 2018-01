La Banque mondiale relève qu'une baisse des prix des produits de base, une augmentation plus forte que prévue des taux d'intérêt mondiaux et des mesures insuffisantes pour améliorer la dynamique de la dette, pourraient freiner la croissance économique.

Avec la reprise annoncée, la Banque mondiale estime que les responsables politiques devront porter leur regard au-delà des instruments monétaires et budgétaires pour stimuler la croissance à court terme et envisager des initiatives à même de renforcer le potentiel de croissance à long terme.

Si les responsables politiques à travers le monde privilégient ces investissements essentiels, ils pourront améliorer la productivité nationale, accroître le taux d'activité et aider à réaliser le double objectif du Groupe : mettre fin à l'extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée », a-t-il ajouté.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.