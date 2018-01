Congo-Kinshasa: Bruxelles conditionne son nouveau programme bilatéral avec Kinshasa

L'organisation des élections crédibles sur la base de principes de bonne gouvernance, c'est la condition émise par l'administration belge pour conclure un nouveau programme bilatéral avec la RDC.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, et le vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement, Alexander De Croo, ont donné le point de vue de leur pays au cours d'une réunion de la Commission belge des relations extérieures de la Chambre, à Bruxelles. Il sont intervenus à huis-clos, le 10 janvier, pour expliquer la politique belge à l'égard de la RDC.

Dans leurs exposés, ils ont promis un nouveau programme bilatéral de coopération avec les autorités congolaises. Mais ce programme ne pourra être conclu qu'après l'organisation des élections crédibles, sur la base des principes de bonne gouvernance. Quant à l'aide humanitaire à la RDC, les deux vices-Premiers ministres belges rassurent qu'elle sera augmentée à vingt-cinq millions d'euros.

En parallèle, il y aura davantage de coopération avec des organisations non-gouvernementales. A propos d'Enabel, la nouvelle agence belge de développement, elle aura pour mission de soutenir des organisations de la société civile congolaise sur le plan des droits de l'Homme et des libertés politiques.

"La Belgique demeure un partenaire engagé de la République démocratique du Congo. Bien que cela ne soit pas toujours évident, la Belgique reste en contact avec toutes les parties : la majorité, l'opposition et la société civile", ont déclaré les deux hommes d'Etat belges. Ils ont promis de placer le Congo-Kinshasa sur l'agenda international européen et demander de l'attention aux besoins humanitaires de sa population. Les deux personnalités continueront à se concerter avec les partenaires internationaux et les pays de la région.