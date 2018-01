Sénégal: Importation de pâtes - Alioune Sarr annonce un comité de commercialisation et de régulation

Le groupe NMA, qui a bénéficié de l'accompagnement du Bureau de mise à niveau, a acquis les Moulins Sentenac en 2015 et a investi plus de 12 milliards de FCfa dans des équipements de dernière génération, selon le document remis à la presse.

Alioune Sarr a également annoncé la mise en place d'un comité de commercialisation et de régulation de la pâte au Sénégal. Selon le ministre, les Sénégalais consomment plus de 45.000 tonnes de pâte par an pour une production nationale estimée à 35.000 tonnes.

Donnant l'exemple de la Tunisie, l'industriel sénégalais a soutenu que ce pays a institué une taxe de 20 % sur les produits importés et même la Banque centrale a décidé de ne plus financer les produits importés.

Mardi, il a reçu la visite d'Alioune Sarr, le ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des Pme, accompagné de ses proches collaborateurs dans ses unités de production (Nma Pastami Yarakh et Nma Potou ex-Moulins Sentenac).

Pour protéger l'industrie agro-alimentaire précisément celle des pâtes en proie à des difficultés, le ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des Pme a annoncé des mesures de défense mardi. Il visitait les unités de production de NMA potou et Pastami.

