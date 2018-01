Sénégal: Disparition de Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké - Macky Sall rend hommage à un serviteur de l'Islam

Touba, le 10 janvier 2018, jour du rappel à Dieu du guide spirituel des mourides, Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké, le deuxième petit-fils, après Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, disparu en juillet 2010, à assumer la charge de Khalife de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du Mouridisme. La ville sainte est dans un recueillement total.

A l'annonce du décès, survenu à Tanim, dans la nuit du mardi au mercredi, plusieurs milliers de fidèles ont accouru des quatre coins du pays pour se livrer à de pieuses méditations sur le caveau à Gouye Mbind servant de dernière demeure au «guide-modèle», disparu à l'âge de 93 ans.

Touba a donc vécu, hier, une journée mouvementée avec l'arrivée de ces milliers de fidèles venus rendre un dernier hommage au défunt Khalife général des mourides.

Sa disparition est un triste événement qui a plongé tout le Sénégal dans le deuil et commandé, dans la journée, le déplacement du Chef de l'Etat, Macky Sall, et d'un grand nombre de chefs religieux musulmans de toutes obédiences.

Ils ont, tous, évoqué les qualités morales et intellectuelles de l'illustre disparu. De la levée du corps à l'inhumation, en passant par l'oraison funèbre et la présentation des condoléances, l'on a fait que l'éloge de ce savant de la pensée islamique que fut Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké.

Ce fort courant de sympathie, manifesté en cette douloureuse occasion par les talibés et les maisons religieuses musulmanes à la sainte famille des Mbacké-Mbacké, a été bien apprécié par le nouveau Khalife général, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.

Le même soutien affectif lui a été apporté, dans la journée, par le Président de la République, Macky Sall, à la tête d'une importante délégation comprenant le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, plusieurs membres du Gouvernement et de l'Assemblée nationale.

« Portrait du brillant avocat de l'Islam et vibrant hommage à l'ardent défenseur des causes musulmanes ». C'est ainsi que le Chef de l'Etat a témoigné sur l'œuvre de Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké qui, en assumant discrètement, mais efficacement, sa charge de Khalife général des mourides, a consenti de grands efforts pour la consolidation et l'affirmation de sa religion.

Après s'être appesanti sur les qualités morales et intellectuelles du défunt Khalife, le Président de la République a adressé ses condoléances et celles du Sénégal tout entier à la famille de Cheikh Ahmadou Bamba.

Il n'a pas manqué de rappeler « les relations cordiales » qu'il avait avec Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké qui vouait un « amour profond au Sénégal et à ses enfants ».

Le Président Macky Sall a terminé en assurant les membres de la famille de l'illustre disparu de « la disponibilité du Gouvernement à toujours être à leurs côtés pour les soutenir dans tout ce qu'ils auront à entreprendre ».

Répondant au Chef de l'Etat, le porte-parole de la famille, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, a fait savoir que « ce deuil frappe aussi le Chef de l'Etat dont ses liens particuliers avec Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké sont connus de tous ».

Il a vivement remercié le Président Sall pour « les gestes combien importants qu'il a toujours faits en direction de l'autorité religieuse incarnée, pendant 7 ans et 7 mois, par Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké ».

Après Gouye Mbind, le Chef de l'Etat, arrivé sur les coups de 12h 30 mn à Touba, s'était rendu au domicile du nouveau Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, à Darou Minam.

Le successeur de Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké a d'abord reçu les condoléances du Président Macky Sall qui a rassuré le nouveau guide de la communauté mouride de son soutien indéfectible dans tout ce qu'il aura à entreprendre pour le rayonnement du Mouridisme et de l'Islam. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a d'abord remercié le Chef de l'Etat et pris l'engagement de servir la communauté mouride et de préserver le legs de Cheikh Ahmadou Bamba.