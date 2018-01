Congo-Brazzaville: Diaspora - La deuxième édition de "Congo au féminin" met l'accent sur la formation

Au sein de la diaspora, l'association "les Etoiles" se veut « propulseur des talents au féminin ». Elle œuvre pour l'autonomisation économique des femmes, soutient les différentes initiatives économiques destinées à réaliser les projets en Afrique subsaharienne en général, et plus particulièrement au Congo.

En deux jours, les organisateurs ont prévu d'évoquer : le développement personnel ; les ressources humaines : comment choisir le bon parcours et le bon métier, rédiger son CV et sa lettre de motivation ; les fondamentaux du Marketing Digital en appui avec des tables rondes : entrepreneuriat, intelligence collective et sur l'entrepreneuriat / construire un business plan / monter son projet, l'accompagnement ou l'obtention du financement.

Du 26 au 27 janvier, le club "les Etoiles" organisera sa deuxième édition « le Congo au féminin » à l'Institut supérieur de gestion et de commerce. Cet événement annuel vise à mettre en lumière la femme congolaise en France et au Congo.

