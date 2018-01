Sénégal: Keur Madior - De grandes ambitions pour le football mbourois

Mais nous sommes ambitieux et allons jouer le championnat à fond », a-t-il asséné. Au terme de sept journées, l'équipe coachée par Badara Ndiaye compte 10 points avec 3 victoires, 1 match nul et 2 défaites ; ce qui la place au 5ème rang avec un match en moins.

En Ligue 2, il renseigne que l'objectif pour la formation cette saison est de se maintenir en espérant avoir plus. « Nous ne sommes pas trop prétentieux. Nous venons d'accéder en Ligue 2 où nous avons trouvé des équipes déjà aguerries comme l'Us Gorée, l'As Pikine. Nous allons tenter de nous maintenir et asseoir notre plan de développement.

Et nous espérons que ces titres soient la première étape, un palier pour se positionner dans le paysage sportif de Mbour qui regorge de potentialités ». Désormais, avec un effectif qui tourne autour de 35 joueurs aspirants et professionnels, le club poursuit sa croissance.

En plus de la montée en Ligue 2, nous avons remporté le championnat de National 1 et la Coupe de la Ligue de football amateur.

« Nous avons choisi notre chemin et nous y sommes allés petit à petit et avons attendu d'être prêts pour chercher à aller au professionnalisme », a-t-il dit.

