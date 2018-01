Ile Maurice: Saisie record de drogue - L'ADSU franchie la barre de 30 enquêtes avec Navind Kistnah

Ils ne vont pas encore subir des accumulations d'eau à cause de drains bouchés. Les employés de la… Plus »

Pour rappel, Peroomal Veeren avait avoué, lors de son audition devant la commission d'enquête sur la drogue, le 10 août dernier, que Navind Kistnah et lui faisaient partie du même réseau de drogue. Toutefois, à ce jour, la pièce manquante du puzzle demeure un dénommé Ramdin. Il a été dénoncé par Navind Kistnah, mais n'a plus donné signe de vie depuis la saisie de drogue.

Certaines informations qui ont fuité avaient fait état du fait que Navind Kistnah serait revenu sur sa version initiale des faits «par crainte» et aurait nié un quelconque lien avec le trafiquant de drogue Peroomal Veeren. Toutefois, une source proche du dossier dément. Selon elle, on veut porter préjudice à l'enquête que mène l'ADSU, en collaboration avec le Central Criminal Investigation Department.

