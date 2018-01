Madagascar: Campus Ambondrona - Deux étudiants arrêtés

En fait, les étudiants voulaient rééditer la manifestation de 2014; ils avaient déjà réalisé le même scénario en décembre 2013 sur la même place. Et la situation avait dégénérée car le 10 janvier 2014, les forces de l'ordre avaient pénétré dans le campus d'Ambondrona. Des coups de feu avaient été tirés, et un jeune étudiant de l'Institut de Biologie Appliquée (IBA) avait succombé à une blessure par balle à l'abdomen.

Une course poursuite s'est alors engagée entre les deux camps, dans la forêt d'Alamanga. Les forces de l'ordre ont traqué les grévistes durant deux heures dans les ruelles et les bois.

Les éléments de l'EMMO sécurité étaient alors dépêchés sur les lieux pour évacuer les manifestants. Des jets de pierres ont alors commencé à pleuvoir, et les forces de l'ordre ont dégoupillé et lancé des grenades lacrymogènes pour les disperser.

Ils ont brûlé des pneus et posé des blocs de pierre et des troncs d'arbre sur la chaussée pour empêcher toute circulation. Toutes les voitures ont ainsi été empêchées de circuler, autant celles qui voulaient entrer que celles qui devaient sortir de la ville.

