Angola: Des incendies causent quatre morts et 10 blessés à Cuanza Sul

Le Commandement provincial du Service de Protection Civile et Incendies de Cuanza Sul a été appelé à intervenir dans 1.725 cas, plus 784 par rapport à la même période précédente.

Ils sont également transféré 210 femmes pour complications à l'accouchement, 948 patients pour un certain nombre de pathologies, 48 pour agressions physiques, cinq pour tentative d'empoisonnement, six pour piqûre de scorpion, entre autres.

Le document cite comme causes de ces incendies des courts-circuits, la négligence, l'incendie criminel, la fuite de gaz et le chauffage des ceintures de véhicules.

Selon le rapport de bilan du Service de protection civile et incendies parvenu mercredi à l'Angop, les incendies se sont produits dans les municipalités de Sumbe, Porto-Amboim, Amboim, Cela, Quibala, Seles, Libolo et Conda.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.