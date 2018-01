Angola: Menongue accueille la 14ème Assemblée annuelle de la Promaica

Il a considère comme un objectif très ambitieux et très important le renouvellement de cette organisation féminine de l'Église catholique, car ce sont des femmes de foi qui constituent aussi un engagement chrétien pour aider à transformer la famille et la société.

Les déléguées à la réunion, qui se déroule sous la devise: « Promaica, forte et unie avec la Promaica-jeune vers la récupération des valeurs humaines et chrétiennes» viennent des 20 archidiocèses et diocèses de l'Eglise catholique des 18 provinces du pays et resteront dans la ville de Menongue jusqu'au 14 du mois courant.

