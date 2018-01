Afrique de l'Ouest: Force G5 Sahel - Sur un budget prévisionnel de 423 millions d'euros, plus de 280 millions enregistrés

Quant à Mahamane Amadou Maïga, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, il pense que le moment est crucial pour le G5S et les enjeux sont pour le moins vitaux.

Dans la perspective de la conférence des donateurs, la réunion de Bamako constitue une étape très décisive, car sa convocation par le président du conseil des ministres vise à approfondir la réflexion afin de mieux outiller et structurer le G5S, au besoin à le repositionner afin qu'il réponde au mieux, en termes d'efficacité et d'efficience, à l'attente des partenaires de plus en plus mobilisés pour accompagner la force conjointe.

Selon le secrétaire permanent du G5 sahel, Najim El Hadj Mohamed, cette rencontre a examiné, entre autres, les mécanismes de création de mobilisation des contributions à la force conjointe, la préparation de plusieurs autres rencontres à venir. Il a indiqué qu'à ce jour, la G5 Sahel a enregistré plus 280 millions d'euros, sur un budget prévisionnel de 423 millions, soit plus 62, 5% pour l'opérationnalisation de cette force conjointe.

