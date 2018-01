Sénégal: UEMOA - Les créances de la BCEAO atteignent 3.986,5 milliards à fin août 2017

Auteur de 13 matchs et 5 buts en Ligue 1, Baldé Keita, arrivé à Monaco l'été dernier… Plus »

En effet, poursuit la même source, le taux moyen appliqué aux crédits (taux moyen débiteur) est ressorti à 6,92% en août 2017 contre 8,08% en 2009 et plus de 12% en 2000.

Entre autres mesures figurent la baisse du coefficient des réserves obligatoires de 5,00% à 3,00%, depuis le 16 mars 2017, libérant de manière substantielle la capacité des établissements de crédit à financer l'économie et la création d'un guichet spécial de refinancement (3 mois minimum et 12 mois au plus) permettant notamment de refinancer des créances ayant une durée résiduelle de 20 ans.

Une politique monétaire qui, au cours de ces dernières années, dans un contexte de maîtrise de l'inflation, est restée accommodante, offrant ainsi au système bancaire la possibilité et les moyens de financer l'activité économique à des conditions souples et avantageuses.

Copyright © 2018 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.