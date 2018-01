Congo-Brazzaville: Congo-B - Un général de l'armée proche de Sassou-Nguesso interpellé par la police

L'interpellation de l'un et le limogeage de l'autre ont-ils un lien ? S'agit-il d'une guerre de clans au sein du pouvoir ? Autant de questions que se posent les Congolais qui attendent le jugement d'un certain nombre d'opposants en garde à vue prolongée dont le général Jean-Marie Michel Mokoko et l'ancien ministre André Okombi Salissa, tous deux candidats malheureux à la présidentielle de 2016.

Agé de 69 ans, Norbert Dabira est le patron de Digital Radio Télévision (DRTV), une chaîne qu'il a créée en 2002 et diffusée à Brazzaville et à Pointe-Noire, les deux principales agglomérations congolaises.

Ancien inspecteur des Forces armées congolaises (FAC) et ex-Haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants, le général Dabira serait soupçonné d'avoir voulu renverser les institutions de la république en 2017, selon ses proches qui ne donnent pas plus de détails.

