Mali: La classe politique malienne unanime pour des élections cette année

Les responsables de l'emploi et de la formation professionnelle se sont réunis en fin d'année 2017 pour la…

Pour Ismaël Sacko, il faut que le gouvernement redouble d'efforts afin de rassurer les acteurs politiques et l'ensemble des Maliens qu'il n'y aura pas de rupture constitutionnelle. C'est d'ailleurs un objectif prioritaire car la situation sécuritaire au nord et même au centre du pays reste préoccupante. L'insécurité était d'ailleurs l'arme brandie en son temps par les opposants au référendum pour obtenir le report sine die de ce scrutin.

D'ailleurs, à moins d'un an de la fin du mandat du président Ibrahim Boubacar Keita, les acteurs politiques maliens affutent déjà leurs armes en vue de l'élection. Le président Keita a aussi confié, à son tout nouveau premier ministre, comme une des missions principales le maintien de la présidentielle à la date indiquée. "Je me félicite de la décision du gouvernement pour qu'on respecte la constitution, qu'on entretienne le débat démocratique et qu'on prépare ces élections présidentielles qui permettront de confirmer la continuité du pouvoir d'un homme, ou alors de faire en sorte qu'il y ait une alternance", réagit Ismaël Sacko, président du Parti social démocrate africain, membre de la majorité présidentielle.

L'année 2018 sera une année d'élections au Mali. Le plus grand des ces rendez-vous attendus est la présidentielle, prévue en juillet prochain. Mais beaucoup d'observateurs restent aujourd'hui sceptiques, en raison de la situation sécuritaire du pays. Le gouvernement du Mali assure lui que le scrutin aura bel et bien lieu. Il a le soutien de l'opposition, qui ne veut envisager un report.

