Burkina Faso: Le Médiateur du Faso - L'institution s'ouvre aux populations de Bobo

Les communicateurs se sont aussi appesantis sur le mode d'action du Médiateur du Faso, et les procédures de recours à l'institution. Le Médiateur du Faso, ont-ils dit, est présent dans toutes les régions et provinces du pays.

Des domaines qui sont, entre autres, selon lui, « les litiges entre personnes privées », « les procédures engagées devant un tribunal », « les questions politiques d'ordre général », et « la remise en cause du bien-fondé d'une décision de justice ».

L'assistance de la grande salle de conférence de la Maison de la culture Mgr Anselme-Titianma-Sanon, a aussi bénéficié d'une communication sur l'institution. Pendant plus d'une heure, le Pr Abdoulaye Soma et Sylvie Ouédraogo, respectivement directeur de cabinet et secrétaire générale du Médiateur du Faso, ont fait une présentation de l'institution.

Cet incivisme grandissant ne peut que constituer, aux yeux de Saran Sérémé, des obstacles à la préservation de la cohésion et de la concorde sociale, au renforcement de la démocratie, et à l'atteinte du développement durable. Tout en rappelant qu'il est légitime de défendre leurs droits, le Médiateur du Faso a appelé ses concitoyens à toujours privilégier l'intérêt supérieur de la Nation, au détriment des intérêts individuels.

