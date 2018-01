Madagascar: Référendum constitutionnel - Oui ou Non préalable de la HCC

En vertu de cet article 163, tout projet de révision visant à prolonger le mandat présidentiel, fut-il de quelques semaines ou quelques mois, est contraire à la lettre et à l'esprit de la Constitution actuellement en vigueur. Celle-là même que l'actuel locataire d'Iavoloha avait du reste juré urbi et orbi de respecter lors de son investiture. Il s'était engagé d'y « veiller comme à la prunelle de ses yeux », même s'il devait par la suite, faire un pied de nez à la Constitution.

Mandat. Dans le cas d'espèce, l'initiative viendra sûrement du Président de la République qui est d'ailleurs le premier concerné par l'article 47 dont les dispositions sont parmi celles que l'Exécutif compte réviser. Et ce, quand bien même l'article 163 alinéa 1er stipulerait que « la forme républicaine de l'Etat, le principe de l'intégrité du territoire national, le principe de la séparation des pouvoirs, le principe d'autonomie des collectivités territoriales décentralisées, la durée et le nombre du mandat du Président de la République, ne peuvent faire l'objet de révision ».

« Aucune révision de la Constitution ne peut être initiée, sauf en cas de nécessité jugée impérieuse ». Ces dispositions de l'article 169 de la loi fondamentale posent un préalable à toute retouche de cette dernière. Il y aura certainement une saisine de la HCC aux fins de faire juger si la révision de la Constitution est une nécessité impérieuse. Dans ses « considérant que », le juge constitutionnel devra démontrer que c'est une nécessité absolue ou non. Un besoin pressant ou pas. « Pressing necessity » ou « urgent need » en droit anglo-saxon. La balle sera dans le camp d'Ambohidahy à qui il appartiendra en premier lieu de dire Oui ou Non au référendum constitutionnel.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.