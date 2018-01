Cote d'Ivoire: Procès des officiers pro-Gbagbo - 10 ans de prison pour le commandant Abéhi

Raoul Gohi Bi, l'avocat du commandant Jean-Noël Abéhi, lui estime que ce jugement n'est pas cohérent. Selon lui, soit son client est coupable et doit être lourdement condamné, soit il ne l'est pas et doit être élargi. « Je pense que cette décision manque un peu de courage, a-t-il affirmé. On aurait pu aller jusqu'au bout dans ce courage-là pour arriver à l'acquittement. J'ai le sentiment qu'on a voulu faire, ce que moi, je n'aime pas en droit : donner l'impression que l'on a été gentil en laissant toutefois planer l'accusation. Je ne sais pas ce que signifie avoir des circonstances atténuantes dans ce genre de situation ».

