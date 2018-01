Tchad: Le gouvernement tchadien recule sur la baisse du salaire des fonctionnaires

Pour le politologue Gilbert Maoundonodji, il suffit d'aller jusqu'au bout de l'opération d'audit des diplômes lancée il ya six mois et de mettre en application les conclusions de l'audit de la solde commandité par le ministère des finances il y a un an pour faire des économies. "Ce rapport d'audit de la solde montre qu'un nombre important de fonctionnaires payés par le budget de l'Etat n'a pas l'âge requis pour être dans la fonction publique". Il cite des personnels qui devraient déjà être à la retraite, ou même des personnes décédées à qui on verserait encore de l'argent. "Donc rien que l'application des dispositions de ce rapport d'audit de la solde permettra de faire des économies."

Pour la première fois, des syndicats, partis politiques et organisations de la société civiles réputés proches du régime d'Idriss Deby Itno avaient exprimé leur désaccord total vis à vis de ce projet qu'ils jugent antisocial. Dos au mur, le Premier Ministre Payimi Padacké Albert a donc annoncé l'annulation de ce projet. Une décision sage estime Michel Barka, président de l'UST, l'Union des syndicats du Tchad."Notre refus, ce n'était pas pour dire que nous ne pouvions pas participer aux efforts de redressement de la situation économique. Mais nous avons dit au Premier Ministre de faire lui même des efforts pour maîtriser les recettes et dépenses", explique-t-il.

