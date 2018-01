Soudan: L'expulsion de migrants soudanais ébranle Bruxelles

En deux ans, les relations n'ont jamais été aussi tendues entre Le Caire et Khartoum. Le ballet… Plus »

Pour sa défense, il a aussi repris sur son compte Facebook une pétition qui l'encourage à "continuer sa politique stricte, sévère et juste en ce qui concerne les demandes d'asile et la migration". Il s'est félicité des près de 50.000 signatures obtenues.

L'action de Theo Francken lui a même valu le qualificatif de "Trump flamand" dans un article du journal américain "The New York Times".

Dans une tribune cosignée avec le Centre national de coopération au développement (CNDD 11.11.11) et Médecins du Monde, publiée sur le site d'informations belge Le Soir, les ONG notent la violation par Bruxelles de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Un article qui "interdit à un Etat de refouler quiconque court le risque réel de torture ou de conditions inhumaines et dégradantes".

Sur les réseaux sociaux, c'est l'indignation. "Le gouvernement belge ment quand il dit respecter les valeurs fondamentales, les droits humains et les règles européennes et internationales dans le dossier", écrit la section belge francophone d'Amnesty International sur Twitter.

