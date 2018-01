Angola: Grand coup de balai dans le pays

"Le MPLA est un parti avec presque trois millions de militants. Chaque militant paye sa cotisation. A l'intérieur du MPLA, a contrario de ce que l'on croit, il y a toujours un débat. On ne peut pas dire que le nouveau président a été imposé par dos Santos. C'était beaucoup plus par le parti en fait, pour qu'il puisse vraiment créer une fenêtre d'opportunités. Le chef de l'Etat était obligé d'agir de cette façon. Vous savez, le rapport de force aujourd'hui est tout à fait favorable au président Joao Lourenço", analyse Datcha Libeiro, journaliste cap-verdien et spécialiste de l'Angola.

Sa nomination avait d'ailleurs suscité de vives critiques de la part des détracteurs de son président de père. Ces derniers l'accusaient d'avoir mis sous sa coupe l'économie du pays, au profit de ses proches. Sindika Dokolo, son époux n'est pas non plus épargné par le grand menage en cours.

Depuis sa prise de fonctions en septembre, Joao Lourenço s'est fixé comme objectif de démanteler l'immense empire de son ex-mentor. C'est ainsi qu'il a limogé la plupart des responsables des institutions les plus sensibles du pays : la Banque centrale, le secteur du pétrole, l'industrie du diamant et les médias.

