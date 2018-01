Tunisie: Manifestations - Qui est derrière la campagne «Fech Nestannew»?

Med Dhia Hammami, un analyste politique qui suit de très près les mouvements sociaux, reconnaît que la campagne « Fech Nestannew » est « très structurée, avec une stratégie bien précise ». Et surtout, contrairement à d'autres mouvements sociaux qui ont pu éclater ces dernières années, comme souvent au mois de janvier, elle arrive à un moment où la confiance semble particulièrement rompue entre les Tunisiens et leurs dirigeants. « Il y a un très grand désenchantement vis-à-vis de l'élite politique », résume-t-il.

« Personnellement je vois plutôt cela comme la continuité de la révolution, explique Henda Chennaoui. Il y a eu une transition politique, avec des élections libres. Maintenant, nous attendons le changement économique que nous réclamons depuis le début ! Il est temps de réaliser les objectifs de justice sociale de la révolution. Nos dirigeants n'ont plus d'excuse. On va leur mettre la pression : il faut renverser le rapport de force. »

Si toutes les manifestations ne sont pas violentes, le chef du gouvernement Youssef Chahed a fustigé les « casseurs », et accusé l'extrême gauche et des mouvements mafieux d'être derrière les protestations.

La réaction des autorités trahit en tout cas l'inquiétude du pouvoir face à ce mouvement de protestation, récent mais déjà influent. Très vite les manifestations se multiplient à travers le pays et dégénèrent plusieurs nuits d'affilée en affrontements avec les forces de l'ordre. Un manifestant est tué à Tebourba, près de Tunis, le 8 janvier. À Thala, près de la frontière algérienne, un poste de la garde nationale est attaqué dans la nuit 10 au 11 janvier. Le 11 janvier le ministère de l'Intérieur a communiqué le bilan de ces jours de colère : 70 policiers blessés et plus de 600 arrestations. L'armée a annoncé avoir déployé des hommes pour protéger les principaux bâtiments publics et gouvernementaux.

« Beaucoup d'entre nous avions fait partie auparavant de la campagne "Manich Msameh" (ndlr : "je ne pardonne pas", contre la loi de réconciliation économique). Et nous n'avions pas eu ce succès immédiat et populaire à l'époque. Le sujet était peut-être moins évident, trop politique. Cette fois c'est différent », raconte la porte-parole.

En appelant à manifester contre cette loi à haute portée symbolique, et en s'attaquant au préoccupations quotidiennes des Tunisiens, la stratégie de « Fech Nestannew » porte rapidement ses fruits. Très vite, la campagne gagne de nombreux soutiens sur les réseaux sociaux et sur le terrain.

« Dès le départ, c'était très clair pour nous : notre revendication est précise, c'est l'abrogation de cette loi de finances qui impose des mesures d'austérité et vise les plus pauvres, ceux qui ont déjà fait tous les sacrifices depuis la révolution », explique Henda Chennaoui.

« Nous nous sommes réunis, et avons décidé de lancer la campagne le 3 janvier 2018, à une date symbolique : celle de la commémoration des émeutes du pain de 1984 », raconte Henda Chennaoui, journaliste indépendante de 34 ans et porte-parole de la campagne.

En quelques jours, la campagne « Fech Nestannew » est parvenu à mobiliser dans toutes les régions du pays contre la hausse des prix et nouvelle loi de Finances. Mais qui est à l'origine de cette campagne ? Et que veulent ses militants ?

