Afrique: Africa Ceo Forum 2018 - La transformation entrepreneuriale au cœur des débats

Pendant deux jours, une quarantaine de thématiques seront débattues par plus de 100 speakers, devant 1 500 participants en provenance de 60 pays, annonce l'organisateur, Jeune Afrique Media Group.

« Champions africains: l'heure de la transformation ». Tel est le thème de la sixième édition de l'Africa Ceo Forum qui se tiendra les 26 et 27 mars à Abidjan.

Malgré un climat des affaires encore contraignant, explique le communiqué de Jeune Afrique Media Group relatif au Forum, les deux dernières décennies ont vu émerger un secteur privé africain structuré et entreprenant.

En s'appuyant sur des méthodes innovantes et des stratégies originales, il a montré son dynamisme dans les bons moments, comme sa résilience dans les périodes plus délicates. Mais comparé aux autres régions émergentes du monde, le nombre des grandes entreprises africaines reste encore faible et leur taille modeste.

Il est désormais temps, poursuit le communiqué, que les champions africains actuels se hissent à la hauteur de la concurrence mondiale et entraînent derrière eux la prochaine génération! Entrepreneurs, managers mais aussi gouvernants devront relever ce défi dans un monde marqué par des bouleversements technologiques sans précédent.

L'intelligence artificielle, le Big data, la robotisation bousculent déjà des pans entiers de l'économie et impacteront inévitablement les activités des grandes entreprises africaines ainsi que les perspectives de croissance et d'emploi.

« Face à ce constat et alors que s'esquisse la reprise économique en Afrique, la sixième édition du Africa Ceo Forum sera résolument tournée vers l'action et l'avenir en invitant ses 1500 participants venus de plus de 60 pays, issus du monde de l'entreprise, de l'investissement et de la politique, à penser le secteur privé africain de la prochaine décennie ».

Quelles stratégies d'industrialisation pour le continent à l'heure du digital ? Comment accélérer l'accès des femmes et des jeunes aux postes de décision ? Quelles sont les nouvelles opportunités offertes par les secteurs de l'éducation et de la santé ?

Pourquoi les entreprises africaines doivent-elles transformer en profondeur la gouvernance d'entreprise ? Quelles leçons de leadership retenir des Ceo les plus emblématiques ? Ce sont là quelques interrogations auxquelles le Forum devra répondre.

Pendant deux jours, soutiennent les organisateurs, une quarantaine de thématiques seront débattues par plus de 100 speakers, avec un défi à relever : faire des dix prochaines années de croissance celles de la transformation entrepreneuriale !

Plusieurs personnalités ont déjà confirmé leur présence au Forum, soutient Jeune Afrique. Au nombre de celles-ci : Philippe Le Houérou, Dg de la Société financière internationale (Sfi) ; Thedros Ghebreyesus, Dg de l'Oms ; Jim Ovia, Pdg de Zenith Bank ; Olusegun Obasanjo, ancien Président du Nigeria ; Paul Polman, Pdg d'Unilever ; Claudio Descalzi, Pdg d'Eni ; Benedict Oramah, Pdg Afreximbank ; Jean Kacou Diagou, Président de Nsia ; Tonye Cole, Pdg de Sahara Group ; Sébastien Kadio-Morokro, Dg de Pétro Ivoire ; Janine Kacou Diagou, Dg de Nsia ; Stanislas Zézé, Pdg de Bloomfield Investment Corporation. Un panel présidentiel est également prévu et est déjà fort attendu.