Burkina Faso: Experts comptables et comptables agréés - L'Ordre célèbre son jubilé de porcelaine

L'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Burkina Faso (ONECCA-BF) célèbre ses 20 ans d'existence, du 11 au 13 janvier 2018, à Ouagadougou.

L'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Burkina Faso (ONECCA-BF) fête ses 20 ans de fonctionnement effectif. Ce jubilé de porcelaine, qui se tient en 72 heures, a débuté le jeudi 11 janvier 2018 à Ouagadougou.

Cette célébration a pour but de faire connaître davantage la profession d'experts comptables, selon le président du comité d'organisation, Ousmana Ouédraogo.

Le président de l'ONECCA-BF, Soumaïla Ouédraogo a, pour sa part, affirmé qu'au cours de ses 20 ans d'existence, l'Ordre a eu pour ambition de servir l'économie du Burkina Faso de façon singulière et celle mondiale en générale. « Il rassure les investisseurs quant à sa capacité à assurer et/ou à attester de la qualité des informations financières des entreprises », a-t-il poursuivi.

A entendre M. Ouédraogo, sur le plan national, les membres sont désormais présents dans tous les secteurs de l'économie et interviennent en amont et en aval des activités des entreprises.

Il a aussi rappelé que sur le plan sous régional et international, outre son appartenance aux organes communautaires de la profession, l'ONECCA-BF jouit d'une reconnaissance remarquable.

« L'adhésion de l'Ordre à des institutions notamment l'IFAC (Fédération internationale des comptables), lui confère une reconnaissance internationale et un label qui contribue à l'instauration d'un environnement propice à l'investissement », a-t-il ajouté.

La force de la profession repose, à en croire le président, sur le respect strict de normes internationales et d'un code de déontologie fixant les règles d'éthique et d'indépendance des membres de l'Ordre. Par ailleurs, il a signifié que leurs liens avec l'Etat sont fortes et sont à louer.

« Néanmoins, il conviendrait que dans un contexte d'économie mondiale de plus en plus globalisante et rude, les deux parties s'activent davantage à aller plus loin », a-t-il conclu.

Quant à la représentante de la ministre en charge de l'économie, Céline Yonaba/ Coulibaly, elle a déclaré que cette célébration est très significative car la profession emploie actuellement environ 850 salariés.

Selon elle, au cours des vingt dernières années, les effectifs de la profession, c'est-à-dire les experts comptables, sont passés de 48 à 85. « Le nombre de sociétés de comptabilité et d'expertise comptable a évolué de 0 à 35 et celui d'experts comptables stagiaires inscrits s'élève à 35 contre 0 à la création », a-t-elle souligné.

Mme Yonaba a fait savoir que la présence des entreprises implique une contribution plus active dans la mise en place du Plan national de développement économique et social (PNDES). Elle a aussi exhorté l'ONECCA-BF à poursuivre la promotion de pratiques professionnelles de qualité irréprochable pour améliorer les services offerts.