Burkina Faso: Brigade des sapeurs-pompiers - Le prince Albert II remet du matériel roulant

En marge de la visite du prince Albert II de Monaco, le ministre des relations extérieures et de la… Plus »

Je tiens à saluer les engagements pris par le gouvernement burkinabè pour renforcer la BNSP et l'Institut supérieur d'études et de protection civile », a soutenu le Prince Albert II. Il a rassuré que son gouvernement est engagé à toujours soutenir le Burkina Faso dans les programmes de protection sociale en vue d'améliorer les conditions de travail des sapeurs-pompiers.

Ceci démontre les efforts du gouvernement pour la sauvegarde des personnes et la protection des biens contre les accidents et sinistres de toute nature», a indiqué le commandant de la BNSP. Il a poursuivi que dans le cadre du budget programme 2018-2020, le gouvernement du Burkina Faso a inscrit la construction et l'équipement de deux casernes de sapeurs-pompiers par an.

A entendre le colonel Kisbédo, cette coopération avec la Principauté de Monaco est profitable à la BNSP en ce sens que les dons d'équipements sont basés sur les besoins exprimés par la brigade et ces équipements sont acheminés et livrés à l'état neuf.

Pour lui, cette deuxième visite du prince Albert II à la BNSP après celle de 2012 et ce don de matériel témoignent de son attachement au développement et à la promotion de la protection civile au Burkina Faso.

Présent à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de coopération de 72 heures, le prince Albert II de Monaco a remis, le jeudi 11 janvier 2018 à Ouagadougou, à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), du matériel roulant composé d'une ambulance et d'un véhicule d'interventions diverses ainsi qu'un important lot de matériels indispensables à la conduite des opérations des sapeurs-pompiers sur le terrain.

