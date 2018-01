Congo-Kinshasa: Coopération - Lambert Mende estime que le développement de la RDC ne dépend pas de la Belgique

« Tant mieux pour eux. Nous allons prendre toutes les dispositions pour empêcher tout processus non démocratique dans notre pays. C'est plus facile de soutenir un putsch que le processus électoral. Le processus électoral demande cinq cents millions de dollars. Même avec vingt-cinq millions de dollars, vous pouvez financer un putsch mais nous sommes prêts », a-t-il martelé.

Des réactions dans le Congo officiel n'ont pas tardé à venir pour recadrer les deux membres du gouvernement belge, Didier Reynders et Alexander de Croo qui, lors de leur audition à la commission des relations extérieures de la Chambre des représentants, n'auraient pas, selon certaines langues, donné la bonne information par rapport à ce qui s'est réellement passé le 31 décembre 2017. Des informations qui contrastent nettement avec le rapport de la police nationale qui demeure, d'après Lambert Mende, la source la plus crédible dans ce dossier.

La dernière décision prise par les autorités belges de revoir les contours de la coopération bilatérale entre leur pays et la RDC continue d'alimenter la chronique politique dans la sphère étatique. Comme au plus fort de la crise belgo-congolaise des années Mobutu ayant conduit à une rupture diplomatique, les autorités des deux pays ne ratent plus une seule occasion pour se « tirer dessus ». L'escalade verbal a pris une mauvaise pente faisant redouter une rupture qui ne profitera nullement aux deux pays et à leurs peuples.

