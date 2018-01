Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - Isidore Mvouba appelle les députés à la rigueur au travail

Le président de la Chambre basse du parlement a affirmé, le 11 janvier, lors d'un échange de vœux de Nouvel An, que la rigueur au travail sera de mise en 2018 et seuls ceux qui seront présents dans l'hémicycle auront droit aux émoluments.

Le président de l'Assemblée nationale s'est montré sévère à l'endroit des députés, en arguant que les déserteurs ou contrevenants payeront le plus lourd tribut, avec rétention des émoluments et indemnités.

Une manière pour Isidore Mvouba de mettre la puce à l'oreille des élus du peuple qui ne siègent jamais ainsi qu'à leurs collaborateurs qui émargent allégrement sans travailler.

« Je rappelle au premier secrétaire et aux présidents des groupes et commissions parlementaires, que seuls ceux qui travaillent ont droit au salaire. Le temps est venu où a droit au salaire celui qui a travaillé. Pour notre travail de parlementaire, la bonne volonté ne suffit pas, il faut être présent et inventif. Il faut donc travailler pour que les commissions deviennent des boîtes à idées et des forces de proposition des initiatives susceptibles de créer une nouvelle dynamique pouvant permettre au gouvernement d'exceller », a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : « Une assemblée du 21e siècle est avant tout un parlement de proximité, tourné vers la satisfaction des attentes des électeurs dont nous devons être à l'écoute de manière permanente. Comme d'habitude, nous devons passer l'essentiel de temps dans nos circonscriptions électorales, car un député qui s'éloigne de sa base, écourte ses chances d'être réélu. »

Isidore Mvouba a, en outre, saisi l'occasion pour féliciter le député de Loudima, premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, Pascal Tsaty Mabiala, pour avoir été désigné chef de file de l'opposition congolaise.

Il a souligné, par ailleurs, la nécessité de moderniser l'Assemblée nationale et de renforcer la démocratie parlementaire dans le but de répondre aux exigences du peuple.

De son côté, le premier secrétaire de l'Assemblée nationale, Pierre Obambi, a épinglé les enjeux et les défis de cette quatorzième législature, notamment l'adoption, dans les meilleurs délais, du plan d'action pour le développement et la modernisation de l'institution, ainsi que la réorganisation du secrétariat général à travers un recensement du personnel et du matériel, une meilleure gestion des carrières des fonctionnaires du parlement.