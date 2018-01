Congo-Brazzaville: Agriculture - Le Rénape salue la vision du chef de l'État

Lors de son adresse sur l'État de la nation devant le parlement réuni en congrès, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a insisté sur la diversification de l'économie nationale que les Congolais doivent traduire dans les faits. Crépin Telinganou, président du Réseau national agropastoral et de l'environnement (Rénape), salue cette vision qui doit guider désormais les Congolais.

Selon Crépin Telinganou, les orientations données par le président de la République, distingué il y a quelque temps gouverneur de l'environnnement et au prix de Grand ami de la terre et de l'air pur par son ONG, méritent d'être matérialisées par des actions. Ainsi entend-il les mettre en pratique pour que se développe véritablement l'agriculture dans le pays. « La question foncière doit trouver une solution durable, car les agriculteurs ont besoin des terres cultivables pour faire prospérer leur activité.

Les zones humides très propices au travail agricole doivent être protégées, la suppression des taxes sur les produits agricoles, la moralisation de certains agriculteurs sans oublier leur formation sont autant de défis à relever en vue d'une agriculture dynamique demain », a t-il dit. Et de poursuivre : « Le développement de l'agriculture, avec l'introduction des technologies innovantes, va assurer, à coup sûr, l'indépendance économique.

Les agriculteurs en activité doivent être encouragés et des facilités doivent leur être octroyées dans la vente, l'écoulement et la commercialisation des produits. Nous n'en voulons, pour exemple, la diversité des produits vivriers (ananas, tomate, avocats, papaye) qui inondent actuellement les différents marchés. Ce qui démontre la vitalité de notre agriculture qui ne demande qu'à être accompagnée par des politiques salutaires et innovantes ».

De tout temps, le Rénape apporte son expertise en la matière par des conseils pratiques aux agriculteurs et dans les différents centres de formation dits Agri-Bio, mais aussi lors de l'agri-vacances. L'activité saisonnière dédiée aux enfants sans oublier l'émulation qui permet de primer le meilleur agriculteur ou protecteur de l'environnement qui s'illustre par des saines pratiques.

De 2010 à 2016, le Rénape a distingué, au titre de gouverneur de l'environnement et grand ami de la terre et l'air pur, de nombreuses institutions et personnalités. L'année 2018 pour Crépin Telinganou sera marquée par la poursuite de ses activités au Centre de formation Agri-bio, la restitution de la mangrove et l'organisation de l'agri-vacances.