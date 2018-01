Congo-Brazzaville: Bonne gouvernance - Les Ponténégrins saluent l'interdiction des vœux de Nouvel An dans des départements ministériels

Après la publication du décret du Premier ministre portant l'arrêt de l'organisation des vœux au niveau des ministères, Les Dépêches de Brazzaville ont recueilli, le 11 janvier, les avis de certains habitants de la ville océane qui estiment que cela participe bien à la bonne gestion du pays tant recherchée.

« Cette information, je l'avais suivie sur Radio-Congo, chaîne nationale au journal de 8 h. Cette mesure est très bonne et participe bien à la bonne gouvernance, car tout le monde sait que le pays a de sérieux problèmes d'argent. C'était donc un gaspillage et le chef du gouvernement a bien fait d'arrêter net avec cette pratique qui ne reposait sur aucun cadre juridique. Nous pensons que cela n'est qu'un début et d'autres mesures qui soulageront à la fois l'opinion nationale et internationale vont suivre. », a indiqué Bernadette Itoua, fonctionnaire de l'Etat habitant le quartier Nkouikou, dans le 4e arrondissement Loandjili.

Un autre Ponténégrin abordé a soutenu que cette mesure rentre dans le cadre de ce qu'avait annoncé le président de la République lors de son message à la nation du 30 décembre 2017. Il a soutenu qu'il est temps que le procureur de la République procède par l'auto-saisine par rapport à ce qui se passe dans les différents services de la douane. « Que des audits touts azimuts se fassent au niveau de la douane. Car il y a de la magouille et de la falsification des factures à leur compte au détriment des caisses de l'Etat. Comment comprendre? sans gêne aucune, que certains douaniers brillent par des actes ostentatoires dans des quartiers? Est-ce avec les mêmes salaires que perçoivent tous les fonctionnaires de l'Etat qu'ils agissent ainsi ? », s'est interrogé ce Ponténégrin qui a requis l'anonymat.

Enseignant de son état , Casmir Pambou, vivant au quartier Och, a déclaré:« Cette mesure annonce les vraies couleurs et nous espérons que d'autres plus salutaires pour le pays suivront. Sur le détournement des deniers publics, il y a le volet agricole. Rien n'est visible sur le marché congolais en matière de produits agricoles alors qu'il y a eu bel et bien un investissement dans ce secteur pour l'améliorer. Où est donc parti cet argent, pourquoi les auteurs de ces détournements ne sont-ils pas poursuivis ? ». Cet enseignant pense que sur cette question, l'opinion a soif de connaître la vérité.

