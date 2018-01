Congo-Brazzaville: Vie des partis - L'Acrotere passe en revue les discours du chef de l'Etat

A propos du procès des citoyens actuellement en garde à vue prolongée, accusés d'avoir troublé l'ordre public ou porté atteinte à la sûreté de l'Etat, au terme des scrutins référendaires et présidentiel de 2016, l'Acrotere souhaite que ce procès soit libre, transparent et équitable.

Abordant le point relatif à la lutte contre les antivaleurs, notamment la corruption, la fraude et autres infractions connexes, l'Acrotere propose l'application par le gouvernement de l'article 55 de la Constitution qui stipule : « Tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci ».

Ils ont salué, en outre, la décision qu'il a prise de réduire le train de vie de l'Etat. L'Acrotere souhaite que le gouvernement prenne toutes les dispositions nécessaires pour que les personnels de l'université Marien-Ngouabi et du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville ne reprennent plus leur mouvement de grève suspendu conditionnellement.

Les membres de l'Acotere affirment avoir trouvé dans les discours du chef de l'Etat des réponses aux préoccupations qu'ils ont abordées dans leur déclaration du 8 décembre 2017. Ils se sont réjouis de la signature de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités entre le gouvernement et les représentants du pasteur Ntoumi, le 23 décembre.

