Congo-Kinshasa: Appels aux manifestations pacifiques - Des églises autochtones traditionnelles mettent en garde l'Église catholique

Il est reproché à l'Eglise catholique de mettre les fidèles dans la rue comme moyen de pression pour amener le pouvoir à respecter les accords de la Saint-Sylvestre.

Les Églises autochtones traditionnelles Ngunza Peve Ya Longo ont été reçues en audience par les ministres de l'Aménagement du territoire et rénovation de la ville, Félix Kabange Numbi, et de l'Urbanisme et habitat, Joseph Kokonyangi.

Au cours de son échange avec les deux membres du gouvernement, la délégation a dénoncé la manipulation de la population par certaines églises qui prétendent faire respecter l'accord politique de la Saint- Sylvestre.

Pour le porte-parole des églises autochtones, l'ambassadeur Mangelesi Lubasa, il n'est pas possible de tolérer les appels aux marches et à l'utilisation des églises comme moyen de pression politique." Nous sommes venus dire que nous ne sommes pas d'accord des appels aux troubles lancés par les catholiques, nous sommes contre cela et nous lançons une mise en garde aux confessions religieuses, à l'opposition, à la majorité présidentielle et à la société civile. Le pays appartient à tous et nous n'avons pas besoin des troubles'", a-t-il martelé. Mangelesi Lubasa a ajouté: " Nous ne sèmons pas des troubles, les prêtres ne peuvent pas inciter les gens à la désobéissance civile. C'est pourquoi, nous nous sommes levés pour dire plus jamais ça, tout doit se passer dans la paix. .."

Tout en promettant que les églises autochtones traditionnelles feront entendre leur voix sur tout ce qui se passera dans le pays, l'ambassadeur Mangelesi sollicite leur prise en compte par le protocole d'Etat. Ces églises voudraient, en effet, qu'une ordonnance soit signée par le chef de l'Etat en leur faveur pour qu'elles soient reconnues au même titre que les huit autres confessions religieuses.

De son côté , Félix Kabange a réitéré son soutien à cette approche de l'église autochtone d'Afrique et promet le soutien de la République pour que cette communauté soit prise en compte au même titre que les autres églises. "Ces églises réclament une chose qui est normale. La RDC est un État laïc, il n'y a aucune confession religieuse qui a une suprématie sur les autres. De la même façon que les autres églises sont alignées au protocole d'État, elles aussi doivent être alignées au protocole d'État. Ce n'est que justice", a fait savoir le ministre de l'Aménagement du territoire et rénovation de la ville.

La délégation a annoncé aux deux membres du gouvernement que les églises autochtones projettent un grand rassemblement religieux très bientôt. Les deux ministres ont été invités à y prendre part.